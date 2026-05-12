フワちゃん
日本のお笑いタレント、YouTuber。フリーで活動。東京都八王子市出身。
2026年8月7日
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年7月19日
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フワちゃん、やす子への暴言騒動の裏側を告白で唆した人物めぐり広がる憶測
Smart FLASH
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フワちゃん「年収53円」生活を明かすも「自業自得」美談化に厳しい声
Smart FLASH
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フワちゃん、やす子への不適切発言で「友達が友達じゃなくなった」
やす子から「しっかり傷ついた」と言われたことが大きかったと語り謝罪を報告
デイリースポーツ
2026年7月18日
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プロレスラーの道を選んだフワちゃん VTRに剛力彩芽が号泣「絶対に超過酷」
2024年8月の不適切発言後にプロレスラーへ転身し悲願の初勝利を収めた
ABEMA TIMES
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フワちゃん、活動休止中は「年収53円でした」と告白 スタジオ驚き
収入はアニメ印税のみで「年収53円だった」とスタジオを驚かせた
オリコンニュース
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フワちゃん「不適切発言騒動」で1番つらかったことを告白「あっけない」
1番つらかったのは「友達だった人が友達じゃなくなったこと」と告白
スポニチアネックス