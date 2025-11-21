µð¿Íº£¥ª¥ÕÂçÊä¶¯¤ÎËÜÌ¿¤Ï¥½¥Õ¥ÈBÍ¸¶¹ÒÊ¿ ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡ÖÀèÈ¯¡¢³°Ìî¼ê¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×ÂÇ¤Æ¤ë³°Ìî¼ê¡×È¯¸À¤ÎÎ¢¤Ç¸×»ëâ¾¡¹
¡¡µð¿Í¤Î»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê68¡Ë¤¬¡¢Íèµ¨3Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ë°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡ºò19Æü¡¢ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï»ÄÇ°¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ËÁ´¤¯Íí¤á¤Ê¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¼Õºá¡£º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿ºå¿À¤Ë15¥²¡¼¥àº¹¤Î3°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤À¤±¤Ë¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÊä¶¯¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÀèÈ¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Åê¼ê¿Ø¤È³°Ìî¼ê¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡Ë²¬ËÜ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÂÇ¤Æ¤ëÌî¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬Êä¶¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ò³°¹ñ¿Í¤ÈFA¤ÇÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢ÍèÇ¯¤ÏÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤ªËÏÉÕ¤¤òÆÀ¤Æ¡¢µð¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹ñÆâFA¸¢¹Ô»È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¾¾ËÜ¹ä¡Ê32¡Ë¤Î³ÍÆÀÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤ËÂÇÎ¨.347¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖÂÇ¤Æ¤ë³°Ìî¼ê¡×¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿Ìø¤¬ÃæÆü»ÄÎ±¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÅìÉÍµð¡Ê35¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤ëµå³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÅìÉÍ¤Ï22Ç¯¥ª¥Õ¤Ë3Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀ®ÀÓ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Îº£µ¨¤Ï°ì·³ÅÐÈÄ7»î¹ç¤Ç4¾¡2ÇÔ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂè5Àï¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¤¿¤À¤±¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢17Ç¯¤Ë¤Ï16¾¡¤òµó¤²¤ÆºÇÂ¿¾¡¡£¥×¥íÄÌ»»76¾¡¤È¼ÂÀÓ¤Ï½½Ê¬¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢µð¿Í¤Î´é¤Ç¤â¤¢¤ëºäËÜÍ¦¿Í¤¬¡ØÆüËÜµå³¦¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤Åê¼ê¡Ù¤ÈÇ§¤á¤¿¤Û¤É¡£µð¿Í¤Ï¤Þ¤ÀÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìÉÍ¤Ï18Æü¤Ë¡Ø¡Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¡Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢µð¿Í¤â¤½¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿³ÚÅ·¡¦Â§ËÜ¹·Âç¡Ê34¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖFA¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤Ï2¿Í¤Þ¤Ç¡×¤Î¤¿¤á¡¢¾¾ËÜ¤«ÅìÉÍ¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂè1´õË¾¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬ÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢µð¿Í¤¬»²Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀÄ¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Á°ÅÄ·òÂÀ¡Ê37¡Ë¤â¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë¡Ö³ÚÅ·¤¬¥Þ¥¨¥±¥ó³Í¤ê¡×¤È¥Ç¥«¥Ç¥«¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Öµð¿Í¤¬ËÜÌ¿¡×¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Öµð¿Í¤ÎËÜÌ¿¤ÏÊÌ¤Ë¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç3Ç¯·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿¡Ê33¡Ë¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤µ¤ëµð¿ÍOB¤À¡£
¡¡20Ç¯¥ª¥Õ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ë±¦¸ªÆ°Ì®áî¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢2Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»15»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç3¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7.57¤ÈËþÂ¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢22Ç¯¥ª¥Õ¤ËÊÆ¹ñ¤«¤éÉüµ¢¤ò·èÃÇ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢23Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î10¾¡¡£24¡¢25Ç¯¤Ï¤È¤â¤Ë14¾¡¤Ç2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¥ª¥Õ¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼ºÆÄ©Àï¡×¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢³¤³°FA¸¢¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¼«Í³·ÀÌó¡×¤ò´ê¤¤½Ð¤Æ¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÍ§À®ÆáÃÒ»á¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤ÏÊÑ²½µå¤òËþÊ×¤Ê¤¯Åê¤²¤ëÅê¼ê¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î³ä¹ç¤¬È¾¿ô¶á¤¯¤ËÊÑ²½¡£Ä¾µå¤¬140¥¥íÂæ¤Èµå°Ò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ØÍî¤Á¤ë·ÏÅê¼ê¤Ø¤ÎÊÑ²½¡Ù¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Â¦¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤È·ë²Ì¤â½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÈ¯4¡¢5ÈÖ¼ê¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¥¤¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¢¤¿¤ê¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾ò·ï¤Ï2Ç¯500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7²¯8000Ëü±ß¡Ë¤«¤é2Ç¯1200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó19²¯±ß¡Ë¤¯¤é¤¤¤¬ÂÅÅö¡£2Ç¯500Ëü¥É¥ëÄøÅÙ¤Ê¤é¡¢¹ñÆâÂ¾µåÃÄ¤â¶¥Áè¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¤½¤³¤Çµð¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£Á°½Ð¤Îµð¿ÍOB¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Í³·ÀÌó¤Ê¤é³ÍÆÀ¤Ë¾ã³²¤Ï¤Ê¤¤¡£ºòµ¨2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¸Í¶¿¤¬¡¢8¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.14¤È¶ì¤·¤ó¤À¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÅÄÃæ¤â3¾¡4ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢2¥±¥¿¾¡Íø¤Ï»³ºê¤Î11¾¡¤Î¤ß¡£ÀèÈ¯¤ÎÊ¿¶ÑÅêµå²ó¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î5.41¡£¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Á°Ç¯¤Î¿ûÌî¤Î15¾¡¤Î·ê¤¬Ëä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìø¤Ë¥Õ¥é¤ì¡¢ÅìÉÍ¡¢Â§ËÜ¡¢¥Þ¥¨¥±¥ó¤é¤ÎÄ´ºº¤ò¤·¤ÆÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¤«¤½¸¤á¤ëÊý¿Ë¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÌ¿¤Ï¤³¤ÎÍ¸¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¹æÎá¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿µð¿Í¤Î¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
