粘投も3勝目はならなかった。【もっと読む】巨人・坂本勇人「二軍落ち」のXデー…代打もムリで「そのまま引退」にも現実味巨人は先週から先発ローテーションを再編。3連戦のカード初戦を任された田中将大（37）が、24日のDeNA戦に先発。捕手の大城と一軍初コンビを組み、初回を無失点で立ち上がると、続く二回には95?のスローカーブを効果的に投げるなど貫禄の投球。6回3分の2で87球を投げ、8安打を浴びるも無失点。勝利投手の