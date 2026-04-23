身長171cmの小柄ながら、50mのタイム5秒8の俊足を生かし、塁に出れば“うるさい存在”となる。リードオフマンとしての活躍を期待される巨人の浦田俊輔のことだ。「浦田は、2024年のドラフト2位で巨人に入団し、プロ入り後2年連続で開幕1軍入りをはたしています。今季は8番セカンドでスタメン入りをしました。これまで18試合に出場し、俊足を生かして3盗塁を決めています。俊敏性が高いだけに、フットワークがよく守備も素晴らし