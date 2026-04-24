巨人で出番を失いつつある“大物”がいる。FA入団2年目の甲斐拓也（33）のことだ。【もっと読む】巨人・坂本勇人「二軍落ち」のXデー…代打もムリで「そのまま引退」にも現実味昨23日の雨の中の二軍戦、山田の完封勝利を導いた女房役は、山瀬慎之助（24）だった。開幕一軍メンバー入りした山瀬は、阿部慎之助監督（47）に「勝てる捕手を目指してほしい」と20日に二軍落ちを命じられていた。さる球界関係者がこう言った。「こ