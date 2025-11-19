「イマイを本気で獲りに行くなら…」今井達也の獲得レースは5球団の競争か　NYメディアが“露骨”な本音「結局、金で押し切るしかない」

ヤンキースは今井獲得にどれだけの資金を注ぐのか(C)Getty Images

名門の投手強化に、やはりこの男の腕が求められている。

ニューヨークメディア『heavy』が現地時間11月17日に配信したトピックにおいて、ヤンキースの先発補強について論じており、西武からポスティングでのメジャー挑戦を目指す今井達也の獲得について占っている。

同メディアは、来季ワールドシリーズ進出を果たすための戦力として、先発ローテーション強化の必要性を主張。ゲリット・コール、ルイス・ヒル、マックス・フリード、キャメロン・シュリトラーが先発陣の中心であるとして、「十分強力なローテーションだが、このオフシーズンの最優先事項は、FAのエース級投手を獲得すること」と見込んでおり、その候補として今井を挙げている。

日米のスカウトの反応から、今井とヤンキースの関係を「相性の良さが評価されている」などと伝える同メディアは、地元球団の日本人右腕獲得を切望。先発としてのスキルについても、「速球で力強さを見せつけつつ、球速差のあるスライダーや他の球種で緩急を与えられるイマイは、確かなインパクトをもたらす武器を持っている」と説いている。

そして、ヤンキースが現状で今井に強い関心を示していると説きながらも、「彼の獲得には競争がつきまとうだろう」と警戒心を示す。その上で、米メディア『The Athletic』の予想として、「メッツ、カブス、ドジャースを最有力候補に挙げている」と綴っており、さらに、「イマイには 8年1億9000万ドルの契約が予想されている」と指摘する。