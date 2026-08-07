¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥È

ココカラネクスト
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大藤沙月、8強で前回女王にリベンジなるか 2年前からの成長に中国メディアが警戒「当時とは比べものにならない」「今大会で初めての真の強敵」
成長著しい大藤を中国勢も警戒している(C)Getty Images卓球の国際大会「WTT チャンピオンズ横浜 2026」では、男女シングルスで続々とベスト8のカー…
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ドジャース、今季ワースト連敗でも“楽観論” フリーマンは「この1週間ができなかっただけ」と主張 現地メディアも断言「レギュラーシーズンは前段階に過ぎない」
フリーマンら選手たちは、しっかり気持ちを切り替えられているようだ(C)Getty Imagesドジャースの足踏みが続いている。直近2カードではレッドソック…
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山本由伸を超えるMLB投手“史上最高額”の可能性も 資金力と余裕があるドジャース、スクバルと長期契約か 米報道
スクバルはドジャースとFAで長期契約を結ぶのか(C)Getty Imagesドジャースがメジャー最強左腕のタリク・スクバルをトレードで獲得し、球界には衝撃…
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ブレないF1復帰の野望 葛藤が続く角田裕毅の“現状”を英メディアが報道「やや落ち込んだ様子でうろついている姿も見られる」
「F1復帰」を目標に据え、戦いを続けている角田(C)Getty Images己が掲げた“信念”は微塵も揺らいでいない。今季のF1で開幕からレッドブルとレーシ…
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【ゴルフ】飛距離アップのために〜 脱力と軸の感覚を磨く 〜
【関連記事】ゴルフスイングの勘違い 〜 肩のまわし方 〜今回は、力を抜くのが難しいという方に打って付けです。【体感覚のギャップ】の認識と【腕…
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“連敗ストッパー”となれるか…佐々木朗希、ドジャースの危機を救う初戦登板へ 正念場のDバックス3連戦で「ササキが最初の答えを出さなければならない」
Dバックスとの初戦は佐々木に託された(C)Getty Images現在、6連敗中のドジャースは、現地時間8月7日より、敵地でのダイヤモンドバックス3連戦に臨む…
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「可愛く見せる魔法でも持ってんの？」マリンに降臨した“お団子ヘア”の19歳がファン魅了…「控えめに言って結婚してください」
19歳のホン・ウンチェが始球式を務めた(C)産経新聞社8月5日にZOZOマリンスタジアムで行われたロッテー西武戦で始球式を務めた5人組ガールズグループ…
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大谷翔平のMVP受賞は「議論にすらならない」 カブス外野手との比較論に元MLB戦士が異論「もう本塁打を打たなくたっていい」
現在は打者としてのパフォーマンスに集中している大谷(C)Getty Images一体誰がMVPとなるのか――。MLBのレギュラーシーズンが半分を消化し、「最も…
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「泥臭いプレーがたまらんなぁ」巨人に誕生した26歳“新星”に「好きになっていいっすか？」「実際めっちゃすごくね？」
知念大成が2試合連続の適時打で勝利に貢献した(C)産経新聞社巨人がマツダスタジアムで行われた8月6日の広島戦に11―7で勝利した。この試合、「7番…
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「サノに上限はない」独紙が伝えた“青天井”の移籍金額は？ リバプールが関心を示す佐野海舟の去就状況をマインツ幹部が告白「価値のあるものになる」
先のワールドカップで攻守で存在感をアピールした佐野(C)Getty Images果たして、今夏の“ステップアップ”は実現するか。日本代表MF佐野海舟の去就…
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徹底した紫外線対策が骨の健康に影響？日焼け止めとビタミンD不足の関係とは
美肌を守るためのスキンケアとして定番となっている紫外線対策ですが、実は女性のビタミンD不足に影響をもたらしている可能性があることをご存知で…
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【ゴルフ】ヘッドスピードを上げるための身体の使い方
トータルゴルフフィットネス トレーナーの谷崎です。今回はヘッドスピードを上げるための身体の使い方について解説をしていきます。ヘッドスピード…
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「謎のままだ」ラウアー&コール、なぜド軍“に残留”したのか…米メディアが見解 GMは一蹴「噂は噂に過ぎない」
ラウアーとコールはなぜドジャースに残留したのか(C)Getty Imagesドジャースは今夏トレード期限でタリク・スクバルを獲得し、ワールドシリーズ3連覇…
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年間収益1584億円超えの衝撃事実 ドジャースは“日本の顔”となった大谷翔平の「ペーパーカンパニー」 米記者が指摘した異次元の「恩恵」
ドジャースと契約して球界屈指のスーパースターへと進化を遂げた大谷(C)Getty Images大谷翔平が持つ“価値”が改めて評価されている。現地時間8月…
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「マジで戻ってきてくれてありがとう」得点圏打率4割超え！中日が誇る“代打の神様”に称賛の声続々…「当たり前のように打つマスター神すぎる」「また初球で決めたな」
中日の代打の神様・阿部寿樹に称賛の声が続々寄せられた(C)産経新聞社中日が8月6日、バンテリンドームでヤクルトと対戦し、5−0で勝利。本拠地で同…
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糖分が気になるけれど食べたい！フルーツの太りにくい食べ方
甘酸っぱくてジューシーなフルーツ。特に旬のフルーツはとても美味しいですよね。でもその甘さから糖分を気にしてダイエット中は食べないようにし…
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「仲間が去っていくのは辛い」ポストシーズン争いから後退でエ軍は大量主力放出 米最強打者トラウトが球団意向に本音吐露「理想とはかけ離れている」
苦心が続くエンゼルス。その中でもがくトラウトは今何を想うのか(C)Getty Images今夏も期限ギリギリの駆け込み移籍が乱立した。現地時間8月3日、MLB…
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話題の「PFCダイエット」を知ってますか？管理栄養士が解説
ダイエットといえば、糖質制限などが主流になっていますが、特定の栄養素を極端に減らすようなダイエットはリバウンドしやすく、健康を損なうおそれ…
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「ヤマは本当に凄い男なんだ」なぜ山本由伸は活躍できる？ 元ド軍カーショーが証言した異質さ「メジャーの投手が見習えることがたくさんある」
日々熱心に自身のトレーニングをこなしている山本(C)Getty Images今季も安定感はブレない。まさに「エース」と呼べる投球を続けている。ドジャース…
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【筋トレにおける水分の重要性】しっかり水分はとってますか？
人間の身体は、約6割水分でできています！そこで今回は、水分の役割を紹介してきます。 【関連記事】筋トレ歴30年の「筋トレ博士」が伝授！腹…