今井達也
栃木県鹿沼市出身のプロ野球選手。1998年5月9日生まれ。右投右打。埼玉西武ライオンズ所属。作新学院高等学校時代には、3年生の夏に甲子園優勝投手となった。
2026年8月6日
2026年8月4日
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今井達也がブルペン転向初戦で3回パーフェクト、米ファンが驚嘆
3イニングをパーフェクトに抑え最速97マイルで5者連続空振り三振を奪った
フルカウント
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今井達也がリリーフ転向後の初登板で3回無失点の快投を披露
7〜9回の3イニングを無安打無失点、5連続空振り三振を奪う圧巻の内容だった
フルカウント
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アストロズ今井達也、MLBで初のリリーフ登板「持ち味を発揮できた」
スポニチアネックス
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今井達也がメジャー救援初登板で岡本和真をスライダーで三振に仕留める
岡本和真が今井達也のスライダーに空振り三振を喫し、今井に軍配が上がった
スポニチアネックス
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アストロズ・今井達也 渡米後初リリーフで好投 岡本和真を三振に斬って取る
スポーツ報知
2026年8月3日
2026年8月2日
2026年8月1日
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今井達也がブルペン転換、85億円契約も先発の座を失う苦境
防御率5.83で15先発中8試合が5回未満と苦しいMLB1年目となっている
フルカウント
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今井達也が当面ブルペン転向、85億円移籍1年目に防御率5.83と苦しむ
メジャー1年目は15先発で6勝4敗、防御率5.83と安定感を欠いていた
フルカウント
2026年7月28日
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今井達也が今季3度目の初回降板、米記者から「散々な補強」と厳しい声
米記者からは「チームがプレーオフ目指すなら続けられない」と厳しい指摘が相次いだ
フルカウント
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今井達也が制球定まらず2/3回2失点、SNSには批判の声が相次ぐ
制球が定まらず33球中ストライク12球、2/3回で降板となった
東スポWEB