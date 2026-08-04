ワールドシリーズ
『ワールドシリーズ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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ドジャースに新加入したスクバル、古巣タイガースへの強い愛着を吐露
トレードは「本当にショック」と語り、デトロイトへの復帰を強く望んでいるという
スポニチアネックス
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ドジャースのディアスが復帰後も不振、クローザー問題が2年連続で再燃
ディアスが九回1点リードから逆転サヨナラ2ランを被弾し試合を落とした
デイリースポーツ
2026年8月7日
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ドジャース6連敗、佐々木朗希と山本由伸が連敗ストップの鍵を握る
日刊SPA!
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ドジャースがラッシング離脱で捕手陣に不安、V3達成への道が険しくなる
ラッシング捕手が右ヒジ靱帯損傷で今季中の捕手復帰は絶望的とみられる
東スポWEB
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レッドソックスが今季2番目の7連勝、借金14からV字復活でメジャー史上初
6月24日に借金14だったチームが現在は貯金11となるV字回復を達成
スポーツ報知
2026年8月6日
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スクーバル獲得のドジャースが6連敗、ロバーツ監督の采配に疑問の声
Smart FLASH
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レッドソックスが9カード連続勝ち越しを達成、114年ぶりの偉業に並ぶ
９カード連続勝ち越しは1912年以来114年ぶりの最長記録に並んだという
東スポWEB
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ドジャースを3連戦スイープしたシカゴのホットドッグ店が皮肉看板を掲示
大谷の今季初2本塁打など反撃を見せたが6対7で逆転負けを喫した
東スポWEB
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村上宗隆の一塁守備、179キロ強打球のエラー判定が二塁打に訂正
一塁守備でエラーと記録されたが、公式記録員が訂正し二塁打に変更された
スポーツ報知
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PCAが大谷と2発競演、MVPより「ドジャースを倒す方が大事」と語る
PCAことクローアームストロングが2発3安打4打点の大暴れを見せた
スポニチアネックス
2026年8月5日
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総年俸559億円のメッツが最下位独走、主力を大量放出し来季へ再建
ペラルタやミンターら主力を放出し来シーズン以降の再建へ舵を切った形
フルカウント
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元ドジャースコーチの息子2人が同日デビュー、うり二つの初本塁打を記録
父ロンバート・シニア氏の2人の息子が同日にデビューし初本塁打を記録
日テレNEWS NNN
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大谷翔平が8試合連続ヒット、鈴木誠也も4試合連続安打で侍対決
FNNプライムオンライン
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大谷翔平の投手復帰を巡り、ドジャース首脳陣が自信を示す本当の理由
日刊ゲンダイDIGITAL
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スクバルがドジャース初先発、大ブーイングの敵地で3者凡退
2年連続サイ・ヤング賞左腕がカブス戦で大ブーイングを浴びながら先発登板
スポーツ報知
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ドジャースにスクバル加入で山本由伸がPS先発2番手候補に浮上
米メディアFANSIDEDがスクバルを1番手、山本由伸を2番手と格付けし
東スポWEB
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スクバル加入のドジャースが「MLB史上最強の嫌われ者」へ近づく
総年俸約703億円超の資金力と編成力が他球団ファンの反感を招いているとされる
東スポWEB
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フィリーズ・マーシュが球宴初出場、大谷翔平の助言が飛躍を後押し
大谷翔平からエンゼルス時代に受けた「後ろ足を使え」との助言が今も生きている
スポニチアネックス