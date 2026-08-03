ヤンキー
『ヤンキー』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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トラウトが35歳誕生日に19号ソロ、バースデー弾6本でMLB最多タイ記録
MLB公式記録でA・ロドリゲスらに並ぶ6本目のバースデー弾を記録した
スポーツ報知
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レッドソックスが延長13回サヨナラ勝ち、吉田2安打で8連勝に貢献
9回以降の異なる5イニングで得点は近代野球初で首位レイズに5差に迫った
スポニチアネックス
2026年8月7日
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ドジャース6連敗、佐々木朗希と山本由伸が連敗ストップの鍵を握る
日刊SPA!
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レッドソックスが延長13回の死闘を制し、近代野球史上初の快挙を達成
9回以降5イニングで得点した史上初のチームとMLB公式が紹介している
スポニチアネックス
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レッドソックスが延長13回サヨナラ勝ちで8連勝、村上を封じ切る
これで8連勝、貯金は今季最多12となり6月の借金14からの大逆転劇となっている
スポニチアネックス
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カブスPCAが「ベーブ・ルースは実在しなかった」と発言し批判を浴びる
ルッソ氏はESPNで「侮辱的だ」とPCAの発言を強く非難したという
東スポWEB
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レッドソックスが今季2番目の7連勝、借金14からV字復活でメジャー史上初
6月24日に借金14だったチームが現在は貯金11となるV字回復を達成
スポーツ報知
2026年8月6日
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ジャッジが屋外ランニングと筋トレを再開、今季中の復帰へ前進
スポニチアネックス
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ヤンキース・ジャッジが肋骨骨折後に初の屋外調整、今季復帰への意欲を示す
画像検査で回復が確認され、今季中の復帰に強い意欲を示している
スポーツ報知
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今永昇太が大谷翔平に先頭打者弾を被弾、首をかしげ悔しさにじませる
大谷にフルカウントから147キロを右中間に運ばれ先頭打者本塁打を浴びた
スポーツ報知
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阪神・ガルシアが初安打を満塁弾で飾る球団初の快挙、8点差の8回に一閃
8点劣勢の8回無死満塁から左翼上段席へ豪快な満塁本塁打を放つ
スポニチアネックス
2026年8月5日
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元ドジャースコーチの息子2人が同日デビュー、うり二つの初本塁打を記録
父ロンバート・シニア氏の2人の息子が同日にデビューし初本塁打を記録
日テレNEWS NNN
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ヤンキース有望株ロンバートがメジャーデビュー戦で初本塁打を放つ
8月4日のカージナルス戦で初打席から2打席目に初本塁打を放ち勝利に貢献した
スポニチアネックス
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阪神・佐藤輝明が今オフのメジャー移籍を目指す、実現への条件とは
NEWSポストセブン
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スクバル加入のドジャースが「MLB史上最強の嫌われ者」へ近づく
総年俸約703億円超の資金力と編成力が他球団ファンの反感を招いているとされる
東スポWEB
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ヌートバーがDバックスに移籍、「ワクワクしつつも寂しい」と心境を語る
トレード期限残り25分での通告で、涙ぐみながら同僚と別れを告げたという
スポニチアネックス
2026年8月4日
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スクバル加入のドジャースも3連覇確率は29%、無敵神話に疑問符
スクバル加入後もワールドシリーズ制覇確率は29.1%にとどまるという
東スポWEB
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ドジャースがスクバルを獲得、NYメディアが逃した悔しさを吐露
NYポストは「メジャー全体が最も恐れていた結末」と報じており注目を集めた
ココカラネクスト
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ドジャース移籍のスクバルが「同情しない」と発言し批判が殺到
「ドジャースが正しいことをしているのに文句を言う人に同情しない」と主張
東スポWEB