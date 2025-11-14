¥É¥é6ÆâÌî¼ê¡¦Æ£°æ¡¡±º³Ø¤«¤é¡Öµð¿Í¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×¤Ë¡¡¡ÈËÜ²È¡É¤ÈÆ±¤¸±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô
¡¡µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È6°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿±ºÏÂ³Ø±¡¡¦Æ£°æ·òæÆÆâÌî¼ê¡Ê18¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²¾·ÀÌó¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â3000Ëü±ß¡¢Ç¯Êð540Ëü±ß¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¹â¹»ÄÌ»»35ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡Ö±º³Ø¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿±¦¤ÎÂçË¤¸õÊä¡£ÇØÈÖ¹æ¤â¡ÈËÜ²È¡É¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê33¡Ë¤ÈÆ±¤¸¡Ö99¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤ÊÀ©Éþ»Ñ¤¬Âç´ï¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£ÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ò½ª¤¨¡¢²¾·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÆ£°æ¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¥×¥íÌîµå¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¤³¦¤ÏÌ´¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì½ê¡£¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬Ìîµå¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÌ´¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ºòÇ¯ÅÙ¤«¤é¿·´ð½à¤Î¡ÈÈô¤Ð¤Ê¤¤¡ÉÄãÈ¿È¯¤Î¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¹â¹»ÄÌ»»35ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡£1¥á¡¼¥È¥ë81¡¢96¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ëÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤Î°ÛÌ¾¤Ï¡È±º³Ø¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¡É¤À¤Ã¤¿¡£²¾·ÀÌó¤Î¾ì¤ÇËÜ²È¤ÈÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡ÖËÜÅö¤Ë¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡µð¿Í¡¦²¬ËÜ¤ä¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄ¤é¡¢Æ±¤¸Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ëÃæ¤ÇÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¤Ã¤¿¡£22Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë62ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¤¬¸Ø¤ë¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¡£¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸µé¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»3Ç¯´Ö¤Ç¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÙÇÛ²¼¤Ç¤ÏµåÃÄÍ£°ì¤Î¹â¹»À¸¤È¤·¤Æ¤Î»ØÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£ÉÔÆ°¤Î4ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ÎÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÉ½ÌÀ¡£Æ±¤¸»°ÎÝ¼ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿¿åÌîÍº¿ÎÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¾Íè¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ï¸½Ìò¤À¤Ã¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÎý½¬¤ËÎå¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï1Ç¯´Ö¡¢Àï¤¤È´¤¯ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤¬ÌÜÉ¸¤À¤¬¡Ö99ÈÖ¤È¤¤¤¨¤ÐÆ£°æ·òæÆ¤È¸À¤ï¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡Öµð¿Í¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³èÌö¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£¡ÊÂ¼°æ¡¡¼ù¡Ë
¡¡¡þÆ£°æ¡¡·òæÆ¡Ê¤Õ¤¸¤¤¡¦¤±¤ó¤·¤ç¤¦¡Ë2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë8·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£±ºÏÂ³Ø±¡¤Ç¤Ï2Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£º£²Æ¤Îºë¶ÌÂç²ñ¤Ï3²óÀïÇÔÂà¡£¹â¹»ÄÌ»»35ËÜÎÝÂÇ¡£Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ïµð¿Í¡¦²¬ËÜ¡£1¥á¡¼¥È¥ë81¡¢96¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£