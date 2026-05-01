ジャッジのパワプロ能力値とは野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026の激闘から約1か月半が経過した。株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、6月11日に発売する人気野球ゲーム「パワフルプロ野球2026-2027」のWBCモードに登場する選手のデータを一部、4月30日に公開。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手の能力値が明らかになると、ファンから「強すぎる」「無双しちゃう」などの声があがっている。WB