ＭＬＢ公式サイトは２９日（日本時間３０日）に今季３回目の打者パワーランキングを「最新の打者パワーランキングで、大谷以外の左打者がトップに立つ」と題して発表した。２回連続で１位だったドジャースの大谷翔平投手（３１）は得票したものの、ランク外だった。昨年は１３回全てにランクインして最高は１位で最低は７位だった。同サイトは「世代を代表する二刀流スーパースターである彼も、打撃面でやや不調に陥っている」