ホワイトソックスが4月を5割で終えた【MLB】Wソックス 3ー2 エンゼルス（日本時間30日・シカゴ）2年連続最下位に低迷していたホワイトソックスが、粘り強い戦いを続けている。29日（日本時間30日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に3-2で勝利。劇的なサヨナラ勝ちで4月13勝目をあげた。これで月間成績は13勝13敗の五分。村上宗隆内野手が加入した今季、シカゴの熱気が高まりつつある。MLB公式サイトのホワイトソックス番スコッ