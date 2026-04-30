村上とジャッジが12HRでリーグトップを争っている【MLB】Wソックス 3ー2 エンゼルス（日本時間30日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地でのエンゼルス戦に「3番・一塁」で出場した。この日は本塁打はでなかったが、現在メジャートップの12本塁打を放っており、同数のヤンキース、アーロン・ジャッジ外野手と争っている現実に、日本ファンも「誰が想像したか」と歓喜している。村上はメ