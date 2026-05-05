ジャッジが初回に2試合連発となる先制2ランヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が4日（日本時間5日）、本拠地でのオリオールズ戦に「2番・右翼」で出場し、2戦連発となる14号2ランを放った。村上宗隆内野手（ホワイトソックス）、ヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）を突き放し、メジャー単独トップに浮上。「ぎゃああああ」「村上負けるな」と日本のファンからは“悲鳴”も聞こえている。ジャッジは0-0の初回無死二塁