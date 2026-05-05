オリオールズ戦で2戦連発【MLB】ヤンキース ー オリオールズ（日本時間5日・ニューヨーク）ヤンキースアーロン・ジャッジ外野手が4日（日本時間5日）、本拠地でのオリオールズ戦に「2番・右翼」で出場し、2戦連発となる14号を放った。リーグ最多で並んでいた村上宗隆内野手（ホワイトソックス）、ヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）を突き放し単独トップに立った。初回無死二塁、フルカウントからの8球目、甘く入った