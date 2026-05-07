ヤンキース、ジャッジが15号ソロ米大リーグ・ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が6日（日本時間7日）、本拠地レンジャーズ戦に「2番・右翼」で先発出場。6回に2試合ぶりとなる15号ソロを放ち、本塁打王争いでリーグ単独トップに立った。同日の試合で無安打だったホワイトソックス・村上宗隆内野手から一歩リードする活躍に日本ファンからは嘆きの声があがっている。ヤンキースが6点差を追う6回2死ランナーなしの場面。この