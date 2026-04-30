通算14度目となる2桁アーチを達成【MLB】Wソックス 3ー2 エンゼルス（日本時間30日・シカゴ）“メジャー最強打者”として他球団から恐れられたマイク・トラウト外野手（エンゼルス）が、輝きを取り戻しつつある。29日（日本時間30日）、敵地でのホワイトソックス戦で10号ソロ。メジャー16年で14度目の2桁本塁打達成に、「まだまだいける」「復活の予感」と興奮するファンが目立った。4月最後の試合でトラウトが快音を響かせた。