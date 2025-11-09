「年収1000万円以上の男性」を狙い続ける年収300万円の30代女性。10年間で300人と出会うも“成果なし”の意外なワケ
“婚活垢”と呼ばれるアカウントがある。その名の通り、自らの婚活の様子を配信するアカウントだ。ラウンジのヌシさん（@healthy359）は現在30代半ば。婚活のスタートは22歳と若いが、一度も結婚したことはない。婚活で出会った男性は300名以上。会えば会うほど目だけが肥えた。「年収1000万円以上の男性と結婚する」を掲げて、鋭意活動中だ。
彼女が婚活にハマった理由について、深堀りした。
◆「年収1000万円以上の男性との結婚」が目標
ラウンジのヌシさんは中部地方に生まれた。祖父母と一緒に暮らす実家はいつも賑やかで、「いつか私もこんな家庭を築きたい」と憧れたという。高校時代までを地元で過ごし、進学に伴って上京。周囲の友人が若くして結婚していくのを横目にみては、内心羨ましいと感じていた。
「もともとは年収などについて何も考えていなかったんです。ただ、さまざまな男性と会ってデートを重ねていくうちに、どんどん理想が高くなってしまって……現在は年収1000万円以上の男性と結婚することを目標に頑張っています」
ヌシさんの婚活遍歴は手広い。22歳でYahoo!パートナーに登録したのを皮切りに、マッチングアプリ、結婚相談所と渡り歩いた。活動期間が10年以上におよぶため、自然と相手に求めるものも変化していった。
「当初は、話の合う人を求めて婚活をしていました。両親は父親が7歳ほど上だったこともあり、年上の男性に憧れた時期もあります。ただ、自分が30代の中盤に差し掛かると、若い男性のほうがいいですね（笑）。35歳以下で検索することが多いです。とはいえ、若い男性は20代女性を求めていることが多く、塩対応されてしまうこともしばしばなのですが」
◆「収入証明書」には抜け道が
現在、ヌシさんの主戦場は結婚相談所。収入証明書や独身証明書を提出せねばならず、身元がしっかりしている男性が集まるメリットがある。だがヌシさんは、「こんな抜け道もある」と実体験を教えてくれた。
「たとえば年収1000万円と書いてあった男性がいました。会話が進んでいくと、彼がこう打ち明けたんです。『実は無職なんだ。去年、土地を売ってまとまったお金が入ったから、『去年の年収』としては間違っていないんだけど』。なんだよ、と呆れてしまいました。また、『確かに収入証明書を提出するときまでは勤務していたけど、そのあと辞めた』とのたまう男性にも会ったことがあります。実際に話を聞いてみないと、わからないですよね」
◆「年収2000万円以上」の男性と出会うも…
実際にコンスタントに稼いでいる男性にも出会えたが、縁がなかったこともある。
「不動産経営の男性は、年収が2000万円以上ありましたが、『今すぐ子ども産める？』という勢いで、焦っていました。結局、『子どもを今すぐ産んでくれないなら嫌だ』と振られてしまいました」
年収の巧妙な誤魔化しにも驚くが、もっと大胆な場所を誤魔化す男性もいる。
「結構多いのは身長ですね。プロフィール欄に書く身長と体重は自己申告なので。私は175センチくらいあるといいなと思っているのですが、明らかに170センチあるか微妙な男性が来たこともありました」
◆「婚活が趣味」という指摘は図星か
危ない目に遭ったこともなくはない。
「マッチングアプリをしていた頃は、車デートでホテルに連れ込まれそうになりました。車を降りて、相手の男性に『お車代』を渡して帰ってもらいました。本来の『お車代』じゃない気もしますが（笑）」
完璧な人間はいないとはいえ、こうしたネガティブな側面によって婚活へのモチベーションは落ちることはないのか。だがヌシさんは笑顔で首を振る。
「楽しいですよ、これまで出会えなかった人に会って話ができるのは、結果がどうであれ素敵な時間です。そういえば、ある男性から『君は婚活が趣味であって、結婚がしたいんじゃないんじゃないの？』と言われたことがあります。結婚は本当にしたいですが、婚活が趣味というのは当たっているかもしれません」
