婚活サバイバル番組『バチェラー・ジャパン』（Amazon Prime Video）のシーズン4（2021年配信開始）に出演し、「あざとかわいい」女子としてブレイク。2022年には写真集も発売するなど、タレント活動をおこなう休井美郷（きゅうい・みさと）がXにあげた投稿が炎上している。「現在、フランスを旅行中の休井さんは、連日のように満喫する様子を投稿しています。5月1日までにXに投稿した写真のなかの1枚が、食事中のものだったので