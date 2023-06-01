婚活中の32歳現役アナウンサーが、3個下のイケメンモデルと“ゼロ日婚約”を成立させ、自ら「初々しすぎない？」とツッコミを入れる場面があった。【映像】イケメンとの“婚約”成立に歓喜の現役アナ5月5日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第2話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなけれ