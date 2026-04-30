老後の幸福度を左右するものは何か。高齢者専門の精神科医・和田秀樹氏は「幸福感は財産の多寡ではなく、自分の中の基準点で決まる。その基準点を上手に下げられた人ほど、晩年は幸せになれる」という――。※本稿は、プレジデント公式YouTubeチャンネル「人生を犠牲にしない“しがらみ”の捨て方」をもとに編集したものです。プレジデント公式YouTubeチャンネル「人生を犠牲にしない“しがらみ”の捨て方」より■「私の人生、何だ