お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（50）に配信されたABEMA「時計じかけのマリッジ 」（火曜後10・00）に出演。理想だと思う芸能人夫婦を明かした。番組はこれまで恋愛には自信ありだった3人の女性が、30日後の結婚式に向けて、男性30人の中から結婚相手を見つける婚活プログラムに挑む婚活リアリティーショー。理想の夫婦像について話が及ぶ中、お笑いコンビ「エルフ」の荒川から「高橋さんは（素敵な夫婦が）いらっしゃ