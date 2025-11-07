◇第50回社会人野球日本選手権大会第6日・2回戦 NTT西日本3―1東京ガス（2025年11月6日 京セラD）

1回戦1試合と2回戦2試合が行われ、NTT西日本は東京ガスを延長11回タイブレークの末に下し、8強一番乗りを決めた。「3番・三塁」の水島滉陽（こうよう）内野手（24）が延長11回無死一、二塁で左中間へ決勝の2点二塁打を放つなど全3打点を叩き出した。ヤマハは西部ガスを11―1の8回コールドで破り、初戦を突破した。Honda熊本は2年ぶりの8強に進んだ。

NTT西日本で泉口友汰（現巨人）の後継として期待をかけられてきた水島に、ここ一番で打席が回る。同点の延長11回無死一、二塁。河本泰浩監督から「犠打はないから」と送り出された。

ストライク2球で追い込まれてからファウル5球で粘り、11球目の外角直球を捉えた。左中間を破る決勝2点二塁打に「うれしすぎた」と二塁塁上で吠えた。0―1の6回には同点右犠飛。全3打点を挙げ、都市対抗に続く8強入りに導いた。

同社OBの遊撃手は野村勇（現ソフトバンク）、泉口らNPBで活躍。泉口が抜けた昨年、正遊撃手を務めたのは入社2年目の水島だった。ドラフト指名はなくとも昨秋は複数球団から調査書が届き、今年からは主将に任命されるなど順調にキャリアを積んできた。

しかし、3月に腰痛を発症し、今夏都市対抗は1打席のみに終わった。「戻れれば、守備位置はどこでもいい」。遊撃をDeNA5位の成瀬脩人に譲り、今大会は三塁に就く。「主将として自信をなくした時、周りに助けられた」。決勝打には恩返しの思いが乗っていた。（河合 洋介）