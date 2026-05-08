◆パ・リーグオリックス４―３日本ハム（８日・京セラドーム大阪）オリックスが逆転勝ちし、貯金を今季最多の１０に伸ばした。ホームの日本ハム戦はシーズンをまたぎ、１９９９〜２０００年以来、２６年ぶりの７連勝。岸田護監督は「本当にここっていうところでみんなが集中力をマックスに出してくれて、結果も出ている。それで最後まで諦めないというところが本当に出ている」と、ナインを称賛した。プロ初登板先発となった