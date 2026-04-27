全国5都市を回るラストツアー・ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』を開催中の嵐。残すは5月15日〜17日の京セラドーム大阪公演と、5月31日に東京ドームで開催される最終公演だ。同日をもって活動を終了する嵐だが、最終公演は生配信されることが発表されている。約四年半ぶりに復活した国民的アイドルの影響力は健在のようだ。各地で嵐フィーバーが起きていた。「札幌公演に際して、札幌市南区にある洋菓子店『パティスリー ブ