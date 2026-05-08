◆パ・リーグオリックス４―３日本ハム（８日・京セラドーム大阪）オリックス・宮国凌空（りく）投手は、初々しくデビュー戦を振り返った。「なんか、人が入っていていいなーと思いました。緊張より、楽しさの方が大きかった」。高卒３年目で支配下昇格をつかみ、プロ初登板先発で３回２失点。初勝利はお預けとなったが、堂々のマウンドさばきで大器の片りんをのぞかせた。初回から持ち味を発揮した。先頭のカストロへの初球