「ＲＩＺＩＮ．５３」（５月１０日、ジーライオンアリーナ神戸）に参戦する皇治（３６）＝ＴＥＡＭＯＮＥ＝がこのほどデイリースポーツの取材に応じた。平本蓮（２７）＝剛毅會＝と判定決着なしのスタンディングバウト特別ルール（３分×３回）への自信を示し、その後の展望についても大いに語った。◇◇−神戸大会で平本と対戦する。「別の相手とほぼ決まっとったんですよ。ＭＭＡでやるって。俺も１年ぶりなので