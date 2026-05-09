◆パ・リーグオリックス０―３日本ハム（９日・京セラドーム大阪）日本ハムは９日、オリックスに快勝し、昨季から続く京セラＤでの連敗を７で止めた。借金を３に減らし４位に浮上した。「５番・左翼」で先発出場した野村佑希内野手（２５）は初回に決勝の中前適時打を放つと、５回の第３打席では５号２ランで追加点を挙げ、チームの全３打点をマークした。打った瞬間確信した。１―０の５回２死一塁、曽谷の１４６キロ直球を