「オリックス４−３日本ハム」（８日、京セラドーム大阪）やはり千両役者は違う…。開幕時の打撃不振から復調モードに突入したオリックス・森友哉捕手（３０）が、自身３年ぶりで通算１１度目となる１試合２本塁打で３打点と大暴れ。チームの今季３度目の４連勝＆貯金最多更新の１０に貢献した。「（一本目は）めちゃくちゃうまいこと、打てましたね。力みなくいい感じで捉えた。（二本目は）玉井さんの時にずっと打ち急いで