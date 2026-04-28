株式会社嵐の代表取締役社長・四宮隆史氏が28日、自身の公式Xで、開催中の嵐による5大ドームツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』最終公演生配信について注意喚起を行った。【画像】「嵐確定やん」「楽しみすぎる」TVer公式SNSが投稿した“縦読み”画像現在、嵐は5大ドーム（大和ハウスプレミストドーム／札幌ドーム、東京ドーム、パンテリンドーム ナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡、京セラドーム大阪）を巡るツ