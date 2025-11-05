EU¤¬»ùÆ¸ÀÅªµÔÂÔ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÂÐºö¤Ë»Ü¹Ô¤òÌÜÏÀ¤à¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¤òºÆ¤ÓÃÇÇ°
Ïª¹ü¤ËÀÅª¤ÊÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ê¤É¤Î±ÇÁüÉÁ¼Ì¤ò»ùÆ¸ÀÅªµÔÂÔ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä(CSAM)¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎCSAM¤ËÂÐ¹³¤¹¤Ù¤¯¡¢EU¤Ç¤ÏCSAM¤ò¸¡½Ð¡¦Êó¹ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤ÆChat Control(¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëË¡¡¢¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¬À©Ë¡)¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÄó°Æ¤¬ºÆ¤ÓÅ±²ó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯10·î30Æü(ÌÚ)¡¢²¤½£Ï¢¹çÍý»ö²ñ¤¬¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÄó°Æ¤òºÆ¤ÓÅ±²ó¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£EUÍý»ö²ñ¤ÎµÄÄ¹¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ú¡¼¥¿¡¼¡¦¥Õ¥ó¥á¥ë¥¬¡¼¥ÉË¡Ì³Âç¿Ã¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¿ä¿Ê¤ò¼è¤ê»ß¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥É¥¤¥ÄÀ¯ÉÜ¤Ï2025Ç¯10·î8Æü¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê»á¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÅ±²ó¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¸¢Íø¤Î¾¡Íø¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Àï¤¤¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°Å¹æ²½µ»½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëº¬ËÜÅª¤Ê¸í²ò¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²¤½£Á´°è¤ÎÀ¯ºöµÄÏÀ¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÀìÌç²È¤ä°ìÈÌ»ÔÌ±¤«¤é·ÑÂ³Åª¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï²¿ÅÙ¤âÉü³è¤ò¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¥¾¥ó¥ÓÄó°Æ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÅ»Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ºâÃÄ¤È80°Ê¾å¤Î»ÔÌ±¼Ò²ñÃÄÂÎ¤Ï¡¢CSAMÂÐºö¤òÁõ¤Ã¤Æ°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿ÄÌ¿®¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÂ¦¥¹¥¥ã¥ó¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¶¯¤¯È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏCSAMÂÐºö¤ò±£¤ì¤ß¤Î¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Éý¹¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°Å¹æ²½¤òÌµ¸ú²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤ÊË¡°Æ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿À¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ëEU¤ÎµÄ°÷¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸îºö¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á°Å¹æ²½¤¬Êø²õ¤¹¤ë´í¸±À¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢µ»½ÑÀìÌç²È¤ÏµÄ°÷¤¬¼çÄ¥¤¹¤ëÊÝ¸îºö¤Ï¸¸ÁÛ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ»½ÑÅª¤Ë·«¤êÊÖ¤·ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ï¤º¤«¤Ê½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤ÆºÆ¤Ó¿·¤·¤¤Ë¡°Æ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¡¢·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê»á¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê»á¤Ï¡Öº£²ó¤ÎEUÍý»ö²ñ¤ÎµÄÄ¹¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤è¤ëË¡°Æ¤ÎÅ±²ó¤âÆ±¤¸¶Ú½ñ¤¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤ÏÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë»Ù»ýÇÉ¤Î¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸îºö¡×¤Ï¡¢¥¨¥ó¥É¥Ä¡¼¥¨¥ó¥É°Å¹æ²½¤ò»Ü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê°Å¹æ²½¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÆÃÄê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤±¤òÉü¹æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»Ù»ýÇÉ¤Ï¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï°Å¹æ²½¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë´í¸±¤Ê¸í²ò¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê»á¤Ï»ØÅ¦¡£¡Ö°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤òËÜ¼ÁÅª¤Ë¼åÂÎ²½¤µ¤»¡¢¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°°Õ¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÀÈ¼å(¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯)¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò´Þ¤àÎà»÷Ë¡°Æ¤Îº¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê°Å¹æ²½µ»½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëº¬ËÜÅª¤Ê¸í²ò¤Ë¤¢¤ë¤È¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê»á¤Ï»ØÅ¦¡£¡Ö¥¨¥ó¥É¥Ä¡¼¥¨¥ó¥É°Å¹æ²½¤Ï¡¢Á÷¿®¼Ô¤È¼õ¿®¼Ô¤À¤±¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÉü¹æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áµ¡Ç½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜµ¡´Ø¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÂè»°¼Ô¤âÆâÍÆ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ÏÀß·×¾å¤ÎÁªÂò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¿ô½½²¯¤â¤ÎÄÌ¿®¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¿ô³ØÅª¤Ê³Î¼ÂÀ¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë»Ù»ýÇÉ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸îºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥µ¥¤¥É¥¹¥¥ã¥ó¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°Å¹æ²½Á°¤Þ¤¿¤ÏÉü¹æ¸å¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Å¹æ²½¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯CSAM¤Î¸¡½Ð¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¹ªÌ¯¤Ê²óÈòºö¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°Å¹æ²½¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë¤òº¬ËÜÅª¤ËÇË²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê»á¤Ï»ØÅ¦¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍÆ¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤ÆÊó¹ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ä¥Ï¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤¬¤³¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤ò°ÍÑ¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÃ¯¤â¤¬¤è¤êÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Apple¤â¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊCSAM¸¡½Ð¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°ìÅÙÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë·×²è¤òÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´Æ»ëµ»½Ñ¤ËÆâºß¤¹¤ë¥¹¥³¡¼¥×¡¦¥¯¥ê¡¼¥×¤Ï¡¢´û¤Ë½½Ê¬¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½é¡¢°ãË¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¸¡½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤â¡¢À¯ÉÜ¤¬ÌäÂê»ë¤¹¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´Æ»ë¤Ø¤ÈÍÆ°×¤Ë³ÈÄ¥¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬À®Î©¤»¤º¤ËºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ºâÃÄ¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÍÊ¸îÃÄÂÎ¤¬¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÙ¡¹¹ñÌ±¤Ë·¼¤â¤¦¤·¤Æ¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿À¤ÏÀ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½¾õ¤Ç¤ÏµÄ°÷¤¬¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀ¯¼£Åª¤Ëº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê»á¤Ïº£²ó¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÈó±ÄÍøÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ëÈ¿¹³¤ÎÍ¸úÀ¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÀ¯ºöÏÀÁè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¶µ·±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê»á¤Ï¡ÖÂè°ì¤Ë¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸¦µæ¼Ô¤¬°ÂÁ´¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤ÎÉÔ²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤ÆÈ¯¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢À¯¼£²È¤¬·üÇ°¤òÂç¤²¤µ¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂèÆó¤Ë¡¢°Û¤Ê¤ë¥»¥¯¥¿¡¼´Ö¤ÎÏ¢·È¹½ÃÛ¤ÏÈ¿ÂÐÀªÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Á´¤ÆÀ¯ºö¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ÏÌäÂê¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Âè»°¤Ë¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê°µÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÄó°Æ¤¬ºÇ½é¤Î»î¤ß¤ÇµÑ²¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÀªÎÏ¤ÏÄü¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ÎÄó°Æ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿º¬Äì¤Ë¤¢¤ëÀ¯¼£ÅªÎÏ³Ø¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê»á¤Ï¼çÄ¥¡£À¯¼£²È¤ÏÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Î´í³²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²¿¤«¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¿¿·õ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö°Å¹æ²½¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤ÂåÂØ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬À¯¼£Åª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÄó°Æ¤Ïº£¸å¤â·«¤êÊÖ¤·Éâ¾å¤·Â³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê»á¤Ïµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê»á¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òº¬ËÜÅª¤ËÅ¾´¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀ¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤Ê¤·¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÌóÂ«¤¹¤ëµ»½ÑÅª¤ÊËâË¡¤ÎÃÆ´Ý¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë²ò·èºö¤ËÅê»ñ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ë¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤Î·±Îý¤ä°Å¹æ²òÆÉ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¥Ä¡¼¥ë¤Ø¤Î»ñ¶âÄó¶¡¤Î¶¯²½¡¢ÈÈºáÁÜºº¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Î¶¯²½¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óºñ¼è¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤Ø¤ÎÂÐ½è¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¡¼¥·¥ã¥ë·Ç¼¨ÈÄ¤ÎHacker News¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖEU¤ÎÀ¯¼£²È¤À¤±¤¬¡Ø¿¦¶È¾å¤Î¼éÈëµÁÌ³¡Ù¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¥¹¥¥ã¥ó¤òÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¡×¤ä¡ÖËÜÅö¤Îµ¿Ìä¤Ï¡¢¼¡¤Ë¤¤¤Ä¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ºÆÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤«¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏCSAM¤Î³È»¶¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎË¡°Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¡±ÜÂÐ¾Ý¤¬»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌôÊª»ÈÍÑ¤äÀ¯ÉÜ¤Ø¤Î¹³µÄ³èÆ°¡¢À¯¼£ÈãÈ½¤Ê¤É¤Ë¤â³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤³ä¹ç¤¬10Âå¤ÎÎø¿ÍÆ±»Î¤ÇÆ±°Õ¤Î¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç»Ò¤É¤â¤ÈÀÜ¿¨¤Ç¤¤ë¿È¶á¤ÊÂç¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
