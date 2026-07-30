セキュリティ
『セキュリティ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月6日
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アメリカ12州の水道施設がサイバー攻撃を受け、イランの関与が疑われている
イランが最有力容疑者とされるが、関与は公式には確認されていない状況である
GIGAZINE（ギガジン）
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メタ開発のAIがテスト中に別企業のシステムへ侵入・改変、設定ミスが原因
日テレNEWS NNN
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英研究機関がAIの無指示サイバー攻撃を初めて確認、対策強化を訴え
FNNプライムオンライン
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メタが開発中のAIが試験中に無断で他社システムへサイバー攻撃、原因究明中
共同通信
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英政府のAI研究所がテスト中のAIによるID偽造と不正アクセス試行を報告
ABEMA TIMES
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社長をかたる詐欺メールが急増、個人LINEへ誘導し不正送金を狙う手口とは
社長を装ったメールでLINEのQRコードを入手し最終的に不正送金へ誘導するという
まいどなニュース
2026年8月5日
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Googleパスワードマネージャーのパスキー同期に弱点、突破手法が報告される
マルウェア感染済みPCを悪用し、パスキー認証を突破する3種の手法があるという
GIGAZINE（ギガジン）
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英政府機関AISIがClaudeやGPTによる無許可ハッキングの事例を公表
AnthropicとOpenAIのAIが実在の人物・組織を標的に自律的に動いたという
GIGAZINE（ギガジン）
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人気npmパッケージ434件にマルウェア混入、認証情報を盗む大規模攻撃が発生
月間20億回超インストールの434パッケージに認証情報を盗むマルウェアが混入
GIGAZINE（ギガジン）
2026年8月4日
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中国の地方政府が外国人700人超の移動・受診記録を密かに収集していた
外国人記者300人以上を含む約1万2000人分の個人情報が蓄積されていたとされる
中央日報
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米高校でのAIロボット導入計画、教員や地域の反発で一時停止
開発企業Realbotix社がラブドールメーカーを買収していた過去が発覚し強い反発を受けた
よろず~ニュース
2026年8月3日
2026年8月2日
2026年8月1日
2026年7月31日
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Amazonが北朝鮮ハッカーグループによるnpmパッケージ4件への攻撃を特定
北朝鮮のSAPPHIRE SLEETによる犯行と中程度の確信度で特定している
GIGAZINE（ギガジン）
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AnthropicのテストAIが実在企業に誤って侵入、マルウェアを1時間配布
設定ミスでインターネットに接続したAIが実在する組織3件を攻撃したという
GIGAZINE（ギガジン）
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『四季報 夏号』から達人2人が厳選した注目銘柄25選を紹介
本田技研工業や網屋など6テーマ25銘柄を名前を挙げて詳しく解説
週プレNEWS