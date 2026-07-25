未成年
『未成年』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月4日
2026年8月3日
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キム・スヒョンが1年4カ月ぶりにカメラ前に姿を見せ、活動再開を予感させた
警察の不送致決定から4日後、フィリピンブランド「BENCH」の動画に登場し
スポーツソウル日本版
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脳内科医が勧める、お金をかけずに睡眠の質を高める日中の習慣
昼間に使われなかった脳の部位は夜に深い眠りが得られないとされる
プレジデントオンライン
2026年8月2日
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緊急避妊薬の薬局販売が始まって半年、見えてきた課題とは
7月の出荷量は約1万3000個で、日曜・祝日に需要が高まる傾向があるという
日テレNEWS NNN
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接近禁止命令を無視した夫に射殺された女性の告発動画が拡散
NEWSポストセブン
2026年8月1日
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70代の祖母にスマホを貸りた孫 わずか1時間で10万円以上の課金
孫はゲーム内アイテムが無料と思い込み、決済ボタンを何度も押していたという
J-CASTニュース
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中国でAI依存による社会不安を抑制へ 未成年への仮装恋人などの提供も禁止
自殺の助長・示唆の禁止や、未成年への仮想恋人サービス提供も禁止とした
共同通信
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高須幹弥氏が美容整形の低年齢化に警鐘、若者の外見至上主義を憂う
SNSの普及などで劣等感を持つ若者が増え、整形願望が加速しているという
livedoor ECHOES
2026年7月31日
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中学生の娘が父親のカードで10万円課金、返金は可能か
民法第5条の未成年者取消権により、返金が認められる可能性があるという
ファイナンシャルフィールド
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スペイン飛び地セウタにモロッコから数千人が不法入国
ABEMA TIMES
2026年7月30日
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10歳息子が385万円を無断課金、父が息子に示した条件とは
Appleへの返金申請は2度却下され、氏は感情的に怒らず「385事件」と命名し教育に活用
集英社オンライン
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北朝鮮の17歳が韓流ビデオ販売で15年の刑、家族も連座制で処罰
15年の労働教化刑を受け、父親も解任され家族全員が連座制で罪人とされた
デイリーNKジャパン