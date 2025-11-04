ワールドシリーズ（WS）2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施した。

ロサンゼルスが熱狂に包まれたV2パレードに、大谷翔平投手（31）は昨年に続いて真美子夫人とともに参加。山本由伸らと同じバスに乗り込み、沿道の大観衆からの声援に笑顔で手を振った。

また、声援に手を振りつつ、何かを発見した大谷は笑顔で真美子夫人を呼び、指さした後に2人で笑い合う場面もあった。真美子夫人は青いドジャースのスタジャン姿で、大谷と山本を後ろからスマホで撮影したり、大谷の腕に自分の腕を絡めるシーンもあった。

パレード後、ドジャースタジアムで行われた優勝報告会で、大谷は2年連続で英語でのスピーチを披露した。

「Hello.Hello.I want to say that I'm so proud of this team,and then I want to say you guys are the greatest fans in the world. I'm ready, I'm ready to get another ring.Let's go！」（こんにちは。このチームを本当に誇りに思います。そして、皆さんは世界で最高のファンです。次のリングを獲る準備はできています。さあ、行こう！）

そう話すと、大きな拍手が送られた。

昨年のスピーチで大谷は「This is such a special moment for me. I'm so honored to be here and to be part of this team. Congratulations Los Angeles, thank you fans.」（僕にとってとても特別な瞬間です。ここにいられて、このチームの一員でいられてとても光栄です。ロサンゼルス！おめでとう！ファンの方々、ありがとう！）」と英語で思いを伝えていた。