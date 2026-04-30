MLB公式がサイ・ヤング賞模擬投票結果を発表サイ・ヤング賞の模擬投票結果が話題を集めている。ナ・リーグ1位にポール・スキーンズ投手（パイレーツ）が選出された一方、大谷翔平投手（ドジャース）は3位。両リーグトップの防御率0.60を残している大谷の順位に、日米のファンから不満の声が相次いだ。MLB公式は28日（日本時間29日）、今季最初のサイ・ヤング賞の模擬投票結果を発表。3位にランクインした大谷を「候補から外す