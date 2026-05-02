開幕から歴史に残るピッチングを披露している大谷翔平photo by Getty Images後編：大谷翔平「投手専任」起用の背景ロサンゼルス・ドジャース大谷翔平は、開幕から先発投手として目覚ましい活躍を見せている。右肘の手術から完全復帰を果たしたうえ、そのすごみを増している理由はどこにあるのか。大谷の投球内容を分析すると同時に、投手をバックアップする内野守備の担当コーチに話を聞いた。前編〉〉〉「大谷翔平が「二刀流