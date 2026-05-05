大谷は自己ワーストの23打席連続無安打も…【MLB】アストロズ ー ドジャース（日本時間5日・ヒューストン）ドジャース・山本由伸投手が4日（日本時間5日）、敵地でのアストロズ戦に先発登板した。初回に失点したものの、5回3失点と試合をしっかりまとめている。一方でファンは、山本に起こる珍しい現象に「あれ？」「どうした？」と困惑しているようだ。幸先よくチームが初回に1点を先取したが、その裏に山本は不運な当たりも