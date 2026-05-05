◆米大リーグアストロズドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・アストロズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。自己ワーストに残り「２」に迫る移籍後最長タイ１９打席連続無安打中。流れを変える６戦ぶり７号なるか。先発マウンドには、山本由伸投手（２７）が今季３勝目を狙う。大谷は前日に敵地・カージナルス戦は、３打