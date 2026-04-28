「ドジャース５−４マーリンズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースが大谷翔平の一打をきっかけに逆転サヨナラ勝ちし、３連勝となった。２点を追う九回１死一、二塁。大谷が鋭いライナーを右翼線へ運び、この試合３安打目となるエンタイトルの適時二塁打で１点差に迫った。さらにフリーマンが申告敬遠で２死満塁となり、タッカーが中前に運んで、二塁から大谷が生還してサヨナラのホームを踏んだ。タッカーは「どんな勝利も