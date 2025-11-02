Âç²÷µó¡ª¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬ÊÆ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥ºC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯V¡¡ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤¬»Ë¾å½é¡¡Ìðºî»Õ¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤è¡ª¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¥À¡¼¥È¶¥ÇÏ¤ÎºÇ¹âÊöG1¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥ºC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤¬1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2ÆüÁáÄ«¡Ë¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥Ç¥ë¥Þ¡¼¶¥ÇÏ¾ì¡Ê2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤é»²Àï¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´4¡áÌðºî¡¢Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤ÎBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯À©ÇÆ¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡£³¤³°G1¤Ïº£Ç¯2·î¤Î¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¤ËÂ³¤¯2¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÉÍý¤¹¤ëÌðºîË§¿Í»Õ¡Ê64¡Ë¤Ï³¤³°G110¾¡ÌÜ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄJRA½êÂ°Ä´¶µ»Õ¤Î³¤³°G1ºÇÂ¿¾¡µÏ¿¤ò¹¹¿·¡£BC¶¥Áö¤Ï21Ç¯¡Ö¥Ç¥£¥¹¥¿¥Õ¡×¡ÊÍ¥¾¡ÇÏ¥Þ¥ë¥·¥å¥í¥ì¡¼¥Ì¡Ë¡¢Æ±Ç¯¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¡õ¥á¥¢¥¿¡¼¥Õ¡×¡ÊÆ±¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ3¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢Ìðºî»Õ¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎWÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£¡Öº£²ó¤³¤ì¤ÇÉé¤±¤¿¤éË¾¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î»Å¾å¤²¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¤ä¤Ã¤¿¤è¡ª¤Ä¤¤¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë³Í¤Ã¤¿¡ª¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄºÅÀ¤ò¡ª¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤â¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¡¢ÇÏ¾å¤ÇRacing TV¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖHe's an amazing horse.It's a dream ¡ÊËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÏ¤Ç¤¹¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤ÎYAHAGI¤¬¡¢¤Þ¤¿¤âÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£ÆüËÜÄ´¶µÇÏ½é¤ÎBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯À©ÇÆ¡£¤·¤«¤âºòÇ¯¤Î¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¡Ê3Ãå¡Ë¤ÇÀèÃå¤µ¤ì¤¿Æ±À¤Âå¤Î¥·¥¨¥é¥ì¥ª¥Í¡¢¥Õ¥£¥¢¡¼¥¹¥Í¥¹¤ËÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ÎÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÂ×´§¤À¡£¥À¡¼¥È¶¥ÇÏ¤ÎËÜ¾ì¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤ÎºÇ¹âÊö¥ì¡¼¥¹¡£»ö¼Â¾å¤Î¥À¡¼¥ÈÀ¤³¦°ì·èÄêÀï¤Ï¡¢¼Ç¤ò¼ç´ã¤Ë·ìÅý¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¿ÆüËÜÇÏ¤Ë¤Ï¹â¤¤ÊÉ¤À¤Ã¤¿¡£96Ç¯¥¿¥¤¥¥Ö¥ê¥¶¡¼¥É¤Î½éÄ©Àï¡Ê13Ãå¡Ë°Ê¹ß¡¢±ä¤Ù10Æ¬¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡£³®ÀûÌç¾ÞV¤è¤ê¤âº¤Æñ¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿Èá´ê¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¡¢¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬¸«»ö¤ËÀèÆ¬¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÄï»Ò¡Êºä°æ¡Ë¤ËÁ´¤ÆÇ¤¤»¤ë¡×¡£°¦ÇÏ¤Ë²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤»Å¾å¤²¤ò»Ü¤·¡¢Á´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¯ºä°æ¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿Ìðºî»Õ¡£¡Ö¤³¤ÎÇÏ¤ÎÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤½Ð¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£ºä°æ¤Ï²áµî2ÅÙ¤ÎÊÆ¹ñG1¤Ç¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¡Ê24Ç¯¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢BC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¶¦¤Ë3Ãå¡Ë²ù¤·¤µ¤ò¶µ·±¤Ë¡¢ÁêËÀ¤ò´¿´î¤Î¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£»ÕÄï¤Ç¤Ä¤«¤ß¤È¤Ã¤¿±É´§¤Ï³ÊÊÌ¤À¡£
¡¡Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥À¡¼¥È¥Û¡¼¥¹¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤â¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¾¡Íø¤Ç¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤âÂç¤¤¯¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¿·¥À¡¼¥È²¦¤ÎÆ°¸þ¤ò¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Û¡¼¥¹¥Þ¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡ÊÆ¹ñ¶¥ÇÏ¤Îº×Åµ¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢84Ç¯ÁÏÀßÅö½é¤«¤é¤Î¥á¥¤¥ó¥«¡¼¥É¡£¥À¡¼¥È2000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾ò·ï¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Á´ÊÆ¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ç»ý¤Á²ó¤ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Í¥¾¡ÇÏ¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡Ê89Ç¯¡Ë¡¢¥¢¥ó¥Ö¥é¥¤¥É¥ë¥É¡Ê90Ç¯¡Ë¡¢¥¨¡¼¥Ô¡¼¥¤¥ó¥Ç¥£¡Ê92Ç¯¡Ë¤Ê¤É¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¤âÀ®¸ù¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤¬ÊÂ¤Ö¡£¥ì¡¼¥¹¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï700Ëü¥É¥ë¡áÌó10²¯7800Ëü±ß¡Ê1Ãå¾Þ¶â364Ëü¥É¥ë¡áÌó5²¯6000Ëü±ß¡Ë¤ÇËÌÊÆºÇ¹â³Û¤ò¸Ø¤ë¡£