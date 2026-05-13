警備会社ALSOKグループの社員だった男が、2025年12月に銀行のATMから現金1億3500万円を盗んだ疑いで逮捕された。男はATM管理の現場責任者だったという。現場責任者が業務中に同僚の目を盗み12日午前10時頃、東京・築地署でカメラが捉えたのは、うつむきながら警察車両に乗り込む無職の大山剛容疑者（57）だ。大山容疑者は2025年12月、銀行のATMから合わせて現金1億3500万円を盗んだ疑いが持たれている。「人生どうでも…」競馬やブ