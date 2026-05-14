「第87回オークス」（24日、東京）の1週前追い切りが東西トレセンで行われ、桜花賞馬スターアニス（高野）は坂路2本目に追い切って、しまい重点で4F57秒5〜1F11秒9をマーク。抜群の加速力でシャープに駆け上がった。見守った高野師は「人馬のリズムを重視しながら最後まで馬なり。リラックスして動きや時計も予定通りでした」と合格点を与えた。昨年阪神JFを制し、直行ローテで臨んだ前走桜花賞は中団から上がり3F最速タイの33