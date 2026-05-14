“犬猿の仲”がなせる超絶な掛け合い――。15日からボートレース芦屋で「G1全日本王座決定戦開設74周年記念」が開幕する。今年2回目の芦屋周年開幕を前に、出場予定の峰竜太（41）と西山貴浩（38）がスポニチ紙面に登場。両者の互いの魅力や芦屋あるある、当地の思い出、ボート界のライバルなどを徹底的に語り尽くした。95期の峰、97期の西山は、26年の初SGとなった蒲郡クラシック優勝戦で1、2着で、26日開幕のSGオールスター