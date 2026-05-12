4月29日、大井競馬場で行われた3歳ダート三冠競走の初戦「羽田盃」のプレゼンターとして横浜流星が登場した。【写真】流星効果で店頭から消えたマスコットキャラ「うまたせ！」「横浜さんは東京シティ競馬の2026年度のイメージキャラクターを務めていて、CMにも出演しています。今回は表彰式に黒のスーツで登壇。優勝した競走馬のオーナーに優勝カップを手渡したり、戸崎圭太騎手ら関係者と記念撮影をしました」（スポーツ紙記者