◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）ようやく戻ってくる。第４８回新潟大賞典・Ｇ３（１６日、新潟）でキタサンブラックの半弟、シュガークンが復帰する。左前浅屈けん炎で２４年の日本ダービー（７着）以来、約２年ぶりの実戦。常識的には厳しいが、周囲の期待は日増しに高まっている。根拠は攻め馬の動きだ。休養前は地味だった栗東・坂路で弾んでいる。先月１９日にラスト２ハロン１