ユニクロで家着にぴったりのトップスを見つけた--自ら「もう迷わない。ユニクロで“家着のトップスの正解”見つけました!」と題したレビュー動画を公開したファッションスタイリスト・黒田茜さんが、注目の2アイテムについて語った。

25年以上業界で活躍し、「40代50代の女性に向けたリアルで役立つファッション情報をお届けしたい」と語る黒田さん。動画前半では、「とうとう家着で定番化するトップスを見つけました」と語りつつ、ユニクロのワッフルT（長袖）を徹底レビュー。そのおすすめポイントとして、「袖のリブが程よくフィットして家事の邪魔にならない」「素材が軽くて乾きやすい」「ワッフル素材で体のラインを拾いにくい」「ラウンド裾でアウトでもすっきり着られる」「インナーにも重ね着にも対応」と5つを挙げた。

黒田さん自身（158cm/52kg）はSサイズとMサイズを着比べ、「Sは一枚着、Mは中にインナーを着てゆったりと。色違いで2枚買うくらい家の“制服”にしたいアイテム」と絶賛。「ワッフル素材だと、『油はねなども目立ちにくい』ので家事用にも最適」と実用性の高さを強調した。

さらに、動画後半では「話題のユニクロC・コットンセーター」についても言及。「お店で見て“これは良い！”と思い、試着したんですが…私には『腕が長すぎました』」と残念だった理由を明かした。黒田さんは「袖を少しゆとりを持って着てみたりもしたが、どうしても“もっさり”見えてしまった」と振り返り、「ホームページでモデルさん（170cm以上）が着ても袖が余って見えたから、腕が長い方向き」と具体的な理由を分析。「色や素材は文句なし。ただ、やっぱり気になる点が一つでもあると買えない」ときっぱりと購入を見送った経緯を語った。

