

『チェンソーマン』×mofusand告知画像（C）mofusand

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が、ハロウィンにコラボレーション。イラストレーターぢゅのが描く、可愛くてちょっとシュールなにゃんこたちを描いたmofusand （モフサンド） と『チェンソーマン』のコラボ企画が実現した。

mofusandとはイラストレーターぢゅのが描いた、可愛らしくてちょっとシュールな着ぐるみを纏ったにゃんこたちのシリーズ。mofusandでサメの着ぐるみを纏った「サメにゃん」が人気を博しており、今作に出てくるサメの魔人・ビームも人気急上昇中ということから、２大サメキャラの奇跡のハロウィンコラボが実現。にゃんこがビームの着ぐるみを纏った「ビームにゃん」が爆誕した。

さらに、「ビームにゃん」だけでなく、チェンソーマンの着ぐるみを纏った「チェンソーにゃん」、ポチタの着ぐるみを纏った「ポチタにゃん」、ボムの着ぐるみを纏った「ボムにゃん」と計４点のコラボイラストが登場。激しい激戦を繰り広げる本作にあるまじき、キュートなビジュアルがお披露目となった。さらに、この4つのイラストがあしらわれたオリジナル壁紙とアイコンが、映画公式ＨＰで、10月31日から11月3日までの４日間限定で無料配布が決定。

さらに、主人公・デンジのカメラエフェクト「KAWAII DENJI - IRIS OUT」が、『チェンソーマン』公式 TikTok アカウントで公開中。本作の予告映像でも使用された、マキマとのデートでマキマの私服姿に「かわいーーーーーーー！！」と狂喜乱舞するデンジのエフェクトが『チェンソーマン』公式 TikTok アカウントにて、公開！デンジ渾身の「KAWAII」が、主題歌米津玄師「IRIS OUT」（読み：アイリスアウト）のリズムに乗せて現れ、すべてを「大正解」にしてくれるフィルターとなっている。エフェクト公開直後には、米津玄師公式 TikTok アカウントでもこのエフェクトを使用したポチタ＆リイシューねこちゃんの動画が投稿され、可愛いと、話題に。