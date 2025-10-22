ポストシーズンHR8本

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、17日（日本時間18日）のナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦で3本塁打・10奪三振の活躍を見せ、シリーズMVPを受賞した。米メディアが、加入2年目にしてチーム史上10傑に名を連ねたポストシーズン（PS）のとある記録を紹介すると、現地ファンからは驚きの声があがっている。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」は公式Xにて、「ショウヘイ・オオタニはどこまで順位を上げてくると思う？」と記して、ドジャースにおけるPS史上最多本塁打数のランキングを紹介。大谷は昨年のPSで3本塁打を記録。今季もここまで5本塁打を記録し、8本塁打で10位タイにつけている。

10傑には、1955年に球団史上初のワールドチャンピオンに貢献したレジェンド、デューク・スナイダーら錚々たる顔ぶれがランクイン。現役の在籍選手ではスミスが大谷と同じ8本で10位。キケ・ヘルナンデスが10本で5位。そして在籍8年目のマンシーが13本で1位に君臨している。

在籍2年目で、なおかつまだワールドシリーズ（WS）を残しながらランクインした大谷に、現地のファンも驚きの声をあげている。

「1試合で10位まで上がったことを考えると、2シーズンで1位になるだろうね」

「ポストシーズンが終わるまでにはTOP5には入るだろう」

「俺たちが気づく前に、1位になってそう」

「簡単に1位さ」

「わずか2回のポストシーズンで8本ってクレイジーだ。彼は間違いなく1位になるし、マンシーをはるかに上回るだろう」

「オオタニは2回目のポストシーズンで、すでに8本も打っているのか（笑）」

「大差で1位だな。彼はまだ2年目でこれなんだぞ（爆笑）」

「待て待てまだ2年目を終えてないのに8本も打ってるのか。嘘だろ」

24日（同25日）から始まるWSでは、記録をどこまで伸ばすかにも注目が集まる。



（THE ANSWER編集部）